Bodrum düşüşte

TFF 1. Lig'de zirve hesapları yapan Bodrum FK, hiç de beklemediği puan kayıplarıyla play-off potasına kadar geriledi.

Oynadığı son 4 maçta sadece iki beraberlik ve iki yenilgi alan güney ekibi, tam 10 puan kaybı yaşadı. Kaybedilen sadece puanlar değil, liderlik koltuğu da oldu.

Önceki gün 18. dakikada Seferi'nin penaltı kaçırdığı maçta Sarıyer'e boyun eğen Bodrum, kötü gidişinin önüne geçemedi. Bodrum Teknik Direktörü Burhan Eşer ise alınan sonuçları eksiklere bağladı ve ekledi:

"Arayışlarımız olacak, kadromuzu güçlendirmeye çalışacağız."