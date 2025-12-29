CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Bodrum düşüşte

Bodrum düşüşte

TFF 1. Lig'de zirve hesapları yapan Bodrum FK, hiç de beklemediği puan kayıplarıyla play-off potasına kadar geriledi.
Oynadığı son 4 maçta sadece iki beraberlik ve iki yenilgi alan güney ekibi, tam 10 puan kaybı yaşadı. Kaybedilen sadece puanlar değil, liderlik koltuğu da oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 06:51
Önceki gün 18. dakikada Seferi'nin penaltı kaçırdığı maçta Sarıyer'e boyun eğen Bodrum, kötü gidişinin önüne geçemedi. Bodrum Teknik Direktörü Burhan Eşer ise alınan sonuçları eksiklere bağladı ve ekledi:

"Arayışlarımız olacak, kadromuzu güçlendirmeye çalışacağız."

