Sivas’ta transfer müjdesi

1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, devre arasında kadrolarını güçlendireceklerini kaydetti. Altıparmak, "Çok önemli oyuncularla görüşüyoruz, çok önemli oyuncularımızı kadromuza katacağız. Bununla alakalı devre arasında da transferlerimizi açacağız ve yapacağımız transferlerle Sivasspor'u da hak ettiği yere getireceğiz" dedi. Çorum FK ile karşılaşacaklarını anımsatan deneyimli hoca, "Artık haftalar çok kısaldı. İlk yarının bitimine de 3 maçlık bir serimiz var. Bu hafta da ligin iyi takımlarından Çorum'la oynayacağız. Kazanmak istiyoruz" diye ekledi.