Manisa’yı Diony sırtlıyor!

Trendyol 1. Lig'de düşme hattından kurtulmak amacındaki Manisa FK, evindeki kritik karşılaşmada Vanspor'u geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup edip nefes aldı. Ege ekibinin Fransız golcüsü Diony de attığı gollerle bu sezon takımını ayakta tutmaya çalıştı. Bandırmaspor'dan gelen 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, Vanspor ağlarını iki kez havalandırıp 3 puanda başrol oynadı. Diony, 16 maçta 9 gol katkısı sağladı.
