Manisa’yı Diony sırtlıyor!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de düşme hattından kurtulmak amacındaki Manisa FK, evindeki kritik karşılaşmada Vanspor'u geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup edip nefes aldı. Ege ekibinin Fransız golcüsü Diony de attığı gollerle bu sezon takımını ayakta tutmaya çalıştı. Bandırmaspor'dan gelen 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, Vanspor ağlarını iki kez havalandırıp 3 puanda başrol oynadı. Diony, 16 maçta 9 gol katkısı sağladı.