Boluspor’da “O sene bu sene”

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, 1991-92 sezonundan bu yana uzak kaldığı Süper Lig'e yeniden yükselme hedefiyle mücadelesine devam ediyor. Ligde 10. sıradaki "O sene bu sene" parolasıyla lige başlayan Bolu temsilcisinin teknik direktörü Ertuğrul Arslan, her maçı final havasında oynadıklarını, her şeyin yolunda olduğunu ve takımın maçlarının keyifle izlendiğini belirtti.