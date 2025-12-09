3 puan 3 golle geldi

Trendyol 1. Lig 16. hafta maçında Sarıyer deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-0 kazandı. Lacivert beyazlılara galibiyeti getiren golleri 28'de Julien Anziani, 32'de Papy Djilobodji ve 56'da Malaly Dembele kaydetti. Bu sonuçla birlikte Sarıyer ligde 16 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 17 puana ulaşırken, Hatayspor 5 beraberlik, 11 mağlubiyet ile 5 puanda kaldı. Bordo-beyazlılar henüz galibiyet alamadı. Ligin sonraki maçında Sarıyer deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Hatay ise Sakaryaspor'a konuk olacak.

Sarıyer'in teknik direktörü Servet Çetin, "Galip geldik, 3 puan daha aldık. İnşallah son 3 maçı da en iyi şekilde değerlendiririz" diye konuştu. Hatayspor Teknik Direktörü Gökhan Alaş ise Maçı kaybettiğimiz için üzgünüm. Taraftarımızdan da özür diliyoruz" dedi.