Sarıyer tek attı, 3 aldı

Sarıyer sahasında Bandırmaspor'u ağırladı. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Sarıyer'e galibiyeti getiren golü 83. dakikada penaltıdan Adrien Regattin attı. Bu sonuçla birlikte Sarıyer 14 puana yükselirken, ligde 7 maç sonra mağlup olan Bandırma 23 puanda kaldı. Gelecek hafta Sarıyer deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Bandırmaspor ise Bodrumspor'u evinde ağırlayacak.
