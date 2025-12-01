CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sarıyer tek attı, 3 aldı

Sarıyer sahasında Bandırmaspor'u ağırladı. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Sarıyer sahasında Bandırmaspor'u ağırladı. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Sarıyer'e galibiyeti getiren golü 83. dakikada penaltıdan Adrien Regattin attı. Bu sonuçla birlikte Sarıyer 14 puana yükselirken, ligde 7 maç sonra mağlup olan Bandırma 23 puanda kaldı. Gelecek hafta Sarıyer deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Bandırmaspor ise Bodrumspor'u evinde ağırlayacak.

