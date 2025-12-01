Sarıyer tek attı, 3 aldı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sarıyer sahasında Bandırmaspor'u ağırladı. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Sarıyer'e galibiyeti getiren golü 83. dakikada penaltıdan Adrien Regattin attı. Bu sonuçla birlikte Sarıyer 14 puana yükselirken, ligde 7 maç sonra mağlup olan Bandırma 23 puanda kaldı. Gelecek hafta Sarıyer deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Bandırmaspor ise Bodrumspor'u evinde ağırlayacak.