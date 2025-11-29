Van'da kazanan Serikspor: İşte maçın özeti

CANLI SKOR ANA SAYFA
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında İmaj Altyapı Vanspor deplasmanına konuk oldu. Akdeniz ekibi mücadeleden 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 18:19
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Serikspor, İmaj Altyapı Vanspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

İmaj Altyapı Vanspor, sahaya "Kadına yönelik şiddetle mücadelede biz de varız" pankartıyla çıktı.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Harun Terin, Mehmet Dura

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen (72 Muhammet Ensar Çavuşoğlu), Medeni Bingöl, Regis, Traore (Dk. 53 Emir Bars), Jevsenak, Mehmet Maniş (Dk. 72 Batuhan Kör), Erdem Seçgin, Jefferson, Cedric, Vlachomitros (Dk. 77 Hasan Bilal)

Serikspor: Erten Ersu, Batuhan İşçiler, Gotsuk, Martynov, Bilal Ceylan, Marcos Silva, Kerem Şen (83 Şahverdi Çetin), Serkan Emrecan Terzi, Amaral (Dk. 83 Gökhan Karadeniz), Şeref Özcan (68. Sami Gökhan Altıparmak), Berkovskiy (90+3 Sertan Taşqın)

Goller: Dk. 49 Berkovskiy (Serikspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Medeni Bingöl, Dk. 56 Erdi Dikmen (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 9 Gotsuk, Dk. 22 Bilal Ceylan, Dk. 66 Martynov (Serikspor)

