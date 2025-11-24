Serik Spor-Sarıyerspor maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serik Spor-Sarıyerspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Serik Spor, taraftarı önünde SMS Grup Sarıyerspor'u ağırlarken iki takım da sahadan istediğini almanın peşinde olacak. Sinan Paşalı yönetiminde yükseliş grafiğini sürdüren Serik Spor, yakaladığı ivmeyi koruyarak üst üste üçüncü galibiyetini almak ve yukarıya doğru tırmanışını hızlandırmak istiyor. Öte yandan Servet Çetin komutasındaki Sarıyerspor cephesi de moral depolamış durumda. Son iki maçını kazanarak nefes alan İstanbul ekibi, bu kez zorlu deplasmanda sahaya çıkacak. Peki, Serik Spor-Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SERİK SPOR-SARIYERSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak Serik Spor-SMS Grup Sarıyerspor 24 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

SERİK SPOR-SARIYERSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Serik Spor-SMS Grup Sarıyerspor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

