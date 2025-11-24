CANLI SKOR ANA SAYFA
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
Ziraat Türkiye Kupası
Serik Spor-Sarıyerspor maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serik Spor-Sarıyerspor maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Serik Spor ile SMS Grup Sarıyerspor karşı karşıya gelecek. Sinan Paşalı yönetiminde üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapan ev sahibi takım, 3'te 3 yaparak galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Servet Çetin ile son 2 maçını kazanan İstanbul temsilcisi ise zorlu deplasmanda kazanarak düşme potasından bir an önce çıkmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler özellikle, "Serik Spor-Sasrıyerspor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Serik Spor-Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 10:34
Serik Spor-Sarıyerspor maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serik Spor-Sarıyerspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Serik Spor, taraftarı önünde SMS Grup Sarıyerspor'u ağırlarken iki takım da sahadan istediğini almanın peşinde olacak. Sinan Paşalı yönetiminde yükseliş grafiğini sürdüren Serik Spor, yakaladığı ivmeyi koruyarak üst üste üçüncü galibiyetini almak ve yukarıya doğru tırmanışını hızlandırmak istiyor. Öte yandan Servet Çetin komutasındaki Sarıyerspor cephesi de moral depolamış durumda. Son iki maçını kazanarak nefes alan İstanbul ekibi, bu kez zorlu deplasmanda sahaya çıkacak. Peki, Serik Spor-Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SERİK SPOR-SARIYERSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak Serik Spor-SMS Grup Sarıyerspor 24 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

SERİK SPOR-SARIYERSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Serik Spor-SMS Grup Sarıyerspor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SERİK SPOR-SARIYERSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye iade edildi
"Nasıl ilk 11'de oynar?"
G.Saray'da arka adale alarmı!
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
