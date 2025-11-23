CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Esenler Erokspor-Sivasspor MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Hangi kanalda yayınlanacak?

Esenler Erokspor-Sivasspor MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Esenler Erokspor ile Özbelsan Sivasspor karşı karşıya gelecek. 13 maç sonunda 25 puan toplayan İstanbul temsilcisi, güçlü rakibi karşısında kazanarak Süper Lig hayalini sürdürmeyi amaçlıyor. Beklenmedik puan kayıplarının ardından göreve Mehmet Altıparmak'ı getiren Yiğidolar, zorlu deplasmanda kazanarak üst sıralara çıkmanın yollarını arayacak. Peki, Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 11:34
Esenler Erokspor-Sivasspor MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Hangi kanalda yayınlanacak?

Esenler Erokspor-Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında gözler, Esenler Erokspor ile Özbelsan Sivasspor arasında oynanacak kritik mücadeleye çevriliyor. Sezona etkili bir giriş yapan ve 13 maç sonunda 25 puanı hanesine yazdıran İstanbul ekibi, sahasında alacağı galibiyetle Süper Lig yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Öte yanda Sivasspor cephesinde ise yeni bir sayfa açılmış durumda. Teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ı getiren Yiğidolar, zorlu İstanbul deplasmanında kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru yeniden tırmanışa geçmek istiyor. Peki, Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

ESENLER EROKSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor maçı 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

ESENLER EROKSPOR-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ESENLER EROKSPOR-SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

