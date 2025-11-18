CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Hatayspor 2 yıl sonra evine dönüyor!

Hatayspor 2 yıl sonra evine dönüyor!

Hatayspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasındaki Pendikspor maçının İskenderun Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 20:29
Hatayspor 2 yıl sonra evine dönüyor!

Hatayspor Kulübü, ligin 14'üncü haftasındaki Pendikspor maçının İskenderun Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Değerli Hatayspor Taraftarı ve Hatay Halkı, 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük felaketin ardından takımımızın Mersin'de oynamak zorunda kaldığı süreçte yanımızda duran tüm taraftarlarımıza ve Hatay halkına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi ise uzun zamandır beklediğimiz o anlamlı an nihayet geldi. 22 Kasım günü Saat 13:30'da, Hataysporumuz yeniden yuvaya dönüyor. Takımımız, Hatay İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda sahaya çıkacak ve bu maç, sadece bir futbol karşılaşması değil, şehrimizin ve kulübümüzün direncini simgeleyen özel bir anı olacak. Hep birlikte, bu zorlu dönemin ardından yeniden birleşip, yuvamızda mücadele etmenin gururunu yaşayacağız. Hatayspor, bizlerin takımıdır; hep birlikte kenetlenerek bu yolda ilerleyeceğiz. Bu anlamlı maçı hep birlikte izleyelim ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıralım" ifadelerine yer verildi.


