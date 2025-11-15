Sivasspor tam gaz

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı kritik maç için yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın liderliğinde kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanlarla 3 puanı hedefliyor. Takım, son idmanında ısınma hareketleri, pas ve top koruma çalışmaları ile dar alan oyun uygulamaları yaparak kondisyonunu zirveye taşıdı. Yiğidolar, ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 17 puanla 13. sırada yer alıyor.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı kritik maç için yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın liderliğinde kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanlarla 3 puanı hedefliyor. Takım, son idmanında ısınma hareketleri, pas ve top koruma çalışmaları ile dar alan oyun uygulamaları yaparak kondisyonunu zirveye taşıdı. Yiğidolar, ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 17 puanla 13. sırada yer alıyor.