CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sivasspor tam gaz

Sivasspor tam gaz

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı kritik maç için yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın liderliğinde kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanlarla 3 puanı hedefliyor. Takım, son idmanında ısınma hareketleri, pas ve top koruma çalışmaları ile dar alan oyun uygulamaları yaparak kondisyonunu zirveye taşıdı. Yiğidolar, ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 17 puanla 13. sırada yer alıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sivasspor tam gaz
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı kritik maç için yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın liderliğinde kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanlarla 3 puanı hedefliyor. Takım, son idmanında ısınma hareketleri, pas ve top koruma çalışmaları ile dar alan oyun uygulamaları yaparak kondisyonunu zirveye taşıdı. Yiğidolar, ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 17 puanla 13. sırada yer alıyor.
Varsa yoksa Lewandowski!
G.Saray'dan Lookman harekatı!
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
Ekosistemin vurgun düzeni! CHP'li Veysel Erçevik itiraf etti... Para kulelerine sahte makbuz müteahhitlere heykel oyunu
G.Saray Boey için devrede!
Milliler play-off hedefi için sahaya çıkacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Szymanski'den kötü haber! F.Bahçe'ye Szymanski'den kötü haber! 01:02
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 01:02
Montella'dan bahis skandalı açıklaması! Montella'dan bahis skandalı açıklaması! 01:02
Anadolu Efes Antalya'da nefes aldı! Anadolu Efes Antalya'da nefes aldı! 01:02
Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu! Süper Lig... Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu! Süper Lig... 01:02
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! 01:02
Daha Eski
Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! 01:01
Dev buluşma çok yakın! Arda ve Kenan... Dev buluşma çok yakın! Arda ve Kenan... 01:01
Kupada 4. tur programı açıklandı! Kupada 4. tur programı açıklandı! 01:01
A Milli Takım'da sakatlık şoku! A Milli Takım'da sakatlık şoku! 01:01
Victor Nelsson'dan Galatasaray itirafı! Victor Nelsson'dan Galatasaray itirafı! 01:01
Lewandowski'den bomba transfer açıklaması! F.Bahçe... Lewandowski'den bomba transfer açıklaması! F.Bahçe... 01:01