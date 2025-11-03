CANLI SKOR ANA SAYFA
Esenler Erokspor-Çorum FK maçı şifresiz izle | Esenler Erokspor-Arca Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK karşı karşıya gelecek. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen İstanbul ekibi, 2 maçlık galibiyet hasretine son vererek puanını 24'e çıkartmayı amaçlıyor. 22 puanla rakibinin bir sıra üzerinde yer alan Çorum temsilcisi ise namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor. Futbolseverler özellikle, "Esenler Erokspor-Çorum FK maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Esenler Erokspor-Arca Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 11:21
Esenler Erokspor-Çorum FK maçı şifresiz izle | Esenler Erokspor-Arca Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Esenler Erokspor-Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında gözler İstanbul'a çevriliyor. Esenler Erokspor, zirve yarışını doğrudan etkileyen mücadelede Arca Çorum FK'yı konuk edecek. Son iki maçında puan kaybı yaşayan sarı-yeşilli ekip, bu kez taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet özlemine son vermek ve puanını 24'e yükseltmek istiyor. Konuk takım Çorum FK ise ligde istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. 22 puanla rakibinin bir basamak üzerinde bulunan kırmızı-siyahlılar, namağlup serisini sürdürerek üst sıralardaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Esenler Erokspor-Arca Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESENLER EROKSPOR-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanacak Esenler Erokspor-Arca Çorum FK maçı 3 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

ESENLER EROKSPOR-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak Esenler Erokspor-Arca Çorum FK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ESENLER EROKSPOR-ÇORUM FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

