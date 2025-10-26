CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Seriye bağladı

Seriye bağladı

Sarıyer ve Adana Demir galibiyetlerinin ardından Keçiörengücü karşısında 3'te 3 yapan Tatangalar, play-off potasına bir adım daha yaklaştı... Golü Gael Kakuta (pen.) kaydetti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 06:50
Seriye bağladı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Yeşil-siyahlılar, VAR kararıyla kazanılan penaltıyı Kakuta'nın gole çevirmesiyle maçı 1-0 kazandı. Sarıyer ve Adana Demirspor galibiyetlerinin ardından Tatangalar, puanını 17'ye yükselterek ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve Play-off potasına bir adım daha yaklaştı.

ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ

Serhat Sütlü'nün öğrencileri son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Sakaryaspor, 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle, son 3 maçta 9 puan toplayarak Süper Lig yolunda önemli bir adım attı. Keçiörengücü ise 11 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Sakaryaspor, Van Spor FK'ya konuk olacak; Keçiörengücü, Sarıyer'i ağırlayacak.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
G.Saray-Göztepe maçı öncesi son notlar! G.Saray-Göztepe maçı öncesi son notlar! 07:32
Meksika’da pole pozisyonu Norris’in! Meksika’da pole pozisyonu Norris’in! 01:16
Liverpool'un kabusu sürüyor! Liverpool'un kabusu sürüyor! 00:11
Galatasaray’da hedef Anguissa! Galatasaray’da hedef Anguissa! 00:41
