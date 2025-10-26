Seriye bağladı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Yeşil-siyahlılar, VAR kararıyla kazanılan penaltıyı Kakuta'nın gole çevirmesiyle maçı 1-0 kazandı. Sarıyer ve Adana Demirspor galibiyetlerinin ardından Tatangalar, puanını 17'ye yükselterek ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve Play-off potasına bir adım daha yaklaştı.

ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ

Serhat Sütlü'nün öğrencileri son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Sakaryaspor, 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle, son 3 maçta 9 puan toplayarak Süper Lig yolunda önemli bir adım attı. Keçiörengücü ise 11 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Sakaryaspor, Van Spor FK'ya konuk olacak; Keçiörengücü, Sarıyer'i ağırlayacak.