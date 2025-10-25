Sakaryaspor - Keçiörengücü şifresiz izle | Sakaryaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Sakaryaspor, evinde Keçiörengücü'nü konuk edecek. Deplasmanda 4 maçtır galibiyet alamayan konuk ekip 11 puanla 15. sırada yer alırken Sakaryaspor ise son 2 maçta aldığı galibiyet sayısını 3'e çıkararak seriye bağlamak istiyor. Bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçın 2'sini kazanan Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda 3 puan için yarışacak. Peki Sakaryaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 10:16
Sakaryaspor - Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak. 14 puan ve -2 averajla 11. sırada yer alan ev sahibi, üst lige çıkmak için zirve mücadelesini sürdürürken son 2 karşılaşmada, deplasmanda gösterdiği performansla umutları yeşertti. Ligin son sırasındaki Adanaspor'u 6-0 yenen ev sahibi, puanını 17'ye yükselterek zirveye oynamak istiyor. Keçiörengücü ise bu sezon oynadığı 10 maçtan 2 galibiyet alabildi. Peki Sakaryaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAKARYASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor - Keçiörengücü maçı, 25 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak. Yunus Dursun'un yöneteceği maçta, Dursun'un yardımcılıklarını Enes Biroğlu ve Mehmet S. Akpınar üstlenecek.

SAKARYASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

ASpor CANLI YAYIN

