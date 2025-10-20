Serik Spor-Amed SK MAÇI CANLI İZLE | Serik Spor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Serik Spor, sahasında Amed SK'yı ağırlayacak. Antalya temsilcisi, Teknik Direktör Sergey Yuran yönetiminde hata yapmadan iç saha avantajını kullanarak galibiyet arayacak.Konuk ekip Amed SK ise Sinan Kaloğlu önderliğinde çıkışını sürdürmek istiyor. 16 puanla 6. sırada bulunan Diyarbakır temsilcisi, deplasmandan 3 puanla dönerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Serik Spor ise 13 puanla 13. sırada yer alıyor ve namağlup serisini devam ettirerek taraftarını mutlu etmeyi amaçlıyor. Peki, Serik Spor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SERİK SPOR-AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanacak Serik Spor-Amed SK maçı 20 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

SERİK SPOR-AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniye Belediye Şehir Stadyumu'nda oynanacak Serik Spor-Amed SK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SERİK SPOR-AMED SK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Serik Spor: İbrahim, Martynov, Gotsuk, Batuhan, Bilal, Marcos Silva, Burak, Emrecan, Berkovskiy, Amaral, Sadygov

Amed SK: Erce, Murat, Mehmet Yeşil, Uğur Adem, Hasan Ali, Aytaç, Sinan, Dia Saba, Moreno, Traore, Diagne