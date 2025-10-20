Serik Spor-Amed SK MAÇI CANLI İZLE | Serik Spor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Serik Spor ile Amed SK karşı karşıya gelecek. Sinan Kaloğlu'nu göreve getiren Diyarbakır temsilcisi, zorlu deplasmanda kazanarak çıkış arıyor. 16 puanla 6. sırada yer alan Amed SK, üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapıyor. 13 puanla 13. sırada yer alan Serik Spor ise güçlü rakibine karşı kazanıp, namağlup serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Sergey Yuran yönetiminde hata yapmak istemeyen Antalya ekibi, iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Peki, Serik Spor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 10:54 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 10:56
Serik Spor-Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Serik Spor, sahasında Amed SK'yı ağırlayacak. Antalya temsilcisi, Teknik Direktör Sergey Yuran yönetiminde hata yapmadan iç saha avantajını kullanarak galibiyet arayacak.Konuk ekip Amed SK ise Sinan Kaloğlu önderliğinde çıkışını sürdürmek istiyor. 16 puanla 6. sırada bulunan Diyarbakır temsilcisi, deplasmandan 3 puanla dönerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Serik Spor ise 13 puanla 13. sırada yer alıyor ve namağlup serisini devam ettirerek taraftarını mutlu etmeyi amaçlıyor. Peki, Serik Spor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SERİK SPOR-AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanacak Serik Spor-Amed SK maçı 20 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

SERİK SPOR-AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniye Belediye Şehir Stadyumu'nda oynanacak Serik Spor-Amed SK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SERİK SPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE

SERİK SPOR-AMED SK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Serik Spor: İbrahim, Martynov, Gotsuk, Batuhan, Bilal, Marcos Silva, Burak, Emrecan, Berkovskiy, Amaral, Sadygov

Amed SK: Erce, Murat, Mehmet Yeşil, Uğur Adem, Hasan Ali, Aytaç, Sinan, Dia Saba, Moreno, Traore, Diagne

