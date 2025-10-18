Hatayspor - Çorumspor MAÇI İZLE | Hatayspor - Çorumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de milli aranın sona ermesiyle heyecan, 10. hafta maçlarıyla sürüyor. Teknik adam Hugo Almeida'nın öğrencileri, Mersin Stadyumu'nda Çorum FK'yı ağırlayacak. Ligde 3 puanla 19. sırada bulunan Hatayspor, evinde 4 maçtır kazanamadı ve çıktığı son 3 maçtan yenilgiyle ayrıldı. Çorum FK ise 3 maçtır devam eden yenilmezlik serisini yeni bir galibiyetle taçlandırmak istiyor. Peki Hatayspor - Çorumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HATAYSPOR - ÇORUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor - Çorumspor maçı 18 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Mersin Stadyumu'ndaki karşılaşmada Fatih Tokail düdük çalacak. Tokail'in yardımcılıklarını Eren Öksüzler ve Egemen Savran üstlenecek.

HATAYSPOR - ÇORUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Çorumspor maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

