CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Hatayspor - Çorumspor MAÇI İZLE | Hatayspor - Çorumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor - Çorumspor MAÇI İZLE | Hatayspor - Çorumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1. Lig'de milli aranın ardından başlayan 10. haftada Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Çorum FK'yı konuk edecek. Bu sezon ligde henüz galibiyet bulamayan Hatayspor, ilk 3 puanı için sahaya çıkacak. Çorumspor ise aldığı 5 galibiyet ile ligde zirveye oynuyor. 18 puanla 4. sırada yer alan Çorum'un hedefi mutlak galibiyet. Peki Hatayspor - Çorumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 13:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hatayspor - Çorumspor MAÇI İZLE | Hatayspor - Çorumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor - Çorumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de milli aranın sona ermesiyle heyecan, 10. hafta maçlarıyla sürüyor. Teknik adam Hugo Almeida'nın öğrencileri, Mersin Stadyumu'nda Çorum FK'yı ağırlayacak. Ligde 3 puanla 19. sırada bulunan Hatayspor, evinde 4 maçtır kazanamadı ve çıktığı son 3 maçtan yenilgiyle ayrıldı. Çorum FK ise 3 maçtır devam eden yenilmezlik serisini yeni bir galibiyetle taçlandırmak istiyor. Peki Hatayspor - Çorumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HATAYSPOR - ÇORUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor - Çorumspor maçı 18 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Mersin Stadyumu'ndaki karşılaşmada Fatih Tokail düdük çalacak. Tokail'in yardımcılıklarını Eren Öksüzler ve Egemen Savran üstlenecek.

HATAYSPOR - ÇORUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Çorumspor maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - ÇORUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga çıktı!
Aziz Yıldırım: Üç ay sonra...
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
Mahkemeden CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne 'durdurma' talebi! Gözler YSK'ya çevrildi
Dursun Özbek: Gelirde rekor kırdık!
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga çıktı! F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga çıktı! 13:29
Nottingham Forest - Chelsea maçı detayları! Nottingham Forest - Chelsea maçı detayları! 13:29
Başakşehir - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler! Başakşehir - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler! 13:06
Sunderland - Wolverhampton maçı detayları! (Premier Lig) Sunderland - Wolverhampton maçı detayları! (Premier Lig) 12:59
Anadolu Efes'te Papagiannis şoku! Anadolu Efes'te Papagiannis şoku! 12:46
Aziz Yıldırım: Üç ay sonra... Aziz Yıldırım: Üç ay sonra... 12:32
Daha Eski
F.Bahçe'nin güncel borcu açıklandı! F.Bahçe'nin güncel borcu açıklandı! 12:12
Lecce - Sassuolo maçı detayları! (İtalya Serie A) Lecce - Sassuolo maçı detayları! (İtalya Serie A) 12:08
İşte günün maçlarının VAR hakemleri! İşte günün maçlarının VAR hakemleri! 12:07
Emircan Haney'den altın madalya! Emircan Haney'den altın madalya! 11:44
Manisa FK - Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? Manisa FK - Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? 11:44
Pisa - Hellas Verona maçı detayları! İtalya Serie A Pisa - Hellas Verona maçı detayları! İtalya Serie A 11:41