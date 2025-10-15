Yeni bir seri yakalayacağız

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'i hedefleyen 1. Lig ekibi Çorum FK, Hatay maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlıların yıldızı Yusuf Erdoğan, "4'te 4'le başladık. Her takımın yaşayacağı dalgalanmayı yaşadık. Bir tek bize yakışmayan İstanbul maçını oynadık. Manisa maçıyla galibiyet serimizin ilk adımını attık. İnşallah böyle de devam edip tekrar fikstürde yeşil dalgaları devam ettirmek istiyoruz" diye umut dağıttı.