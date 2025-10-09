Erokspor’un hedefi zirve

Erokspor, Bolu deplasmanından galibiyetle dönerek başarılı grafiğini sürdürdü. Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan takım, 19 puanla 2.11 puan ortalaması yakaladı.
Erokspor, Bolu deplasmanından galibiyetle dönerek başarılı grafiğini sürdürdü. Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan takım, 19 puanla 2.11 puan ortalaması yakaladı. 2. sırada yer alan yeşil-sarılılar, milli aradan sonra 20 puanla lider Bodrum FK'yı evinde konuk edecek. Bu kritik maçı kazanarak zirveye yerleşmeyi hedefliyor.