Boluspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 9. hafta maçında Boluspor, evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Yiğit Arslan düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Boluspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Boluspor - Esenler Erokspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Boluspor - Esenler Erokspor maçı 3 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

