Sakaryaspor'da Serhat Sütlü dönemi sona erdi!

  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Serhat Sütlü ile yollarını ayırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 14:49 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 14:52
Sakaryaspor, 8 Eylül'de göreve getirdiği teknik direktör Serhat Sütlü ile yollarını ayırdı. Takım hafta sonu oynanacak Sarıyer maçı hazırlıklarını yardımcı antrenörlerin gözetiminde sürdürüyor.

1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktör Serhat Sütlü ile yollar ayrıldı. 8 Eylül'de göreve getirilen genç teknik adam, bugün Rüstemler Tesisleri'nde futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelerek veda etti. Serhat Sütlü yönetiminde yeşil-siyahlılar, çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Sütlü son olarak, 0-0 eşitlikle sonuçlanan Sivasspor maçında 7 yabancı oyuncuyu sahada oynatarak kural hatası yapmıştı. Sakaryaspor, hafta sonu oynanacak Sarıyer karşılaşmasının hazırlıklarını yardımcı antrenörler Gürcan Alkan ve Mert Şarbalkan yönetiminde sürdürüyor.

