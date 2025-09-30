CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Kural hatası yapan Sakaryaspor'da hükmen mağlubiyet gündemde!

Kural hatası yapan Sakaryaspor'da hükmen mağlubiyet gündemde!

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor sahasında Sivasspor ile golsüz berabere kaldı. Ev sahibi ekipte 7 yabancı futbolcunun aynı anda sahada olması sebebiyle hükmen mağlubiyeti gündemde.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 09:34 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 09:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kural hatası yapan Sakaryaspor'da hükmen mağlubiyet gündemde!

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor, sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada yeşil-siyahlı ekip, yaptığı kural hatasıyla gündeme oturdu.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, karşılaşmanın ikinci yarısında yaptığı değişikliklerle birlikte sahaya 7 yabancı futbolcu sürdü. İlk 11'de Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç'e görev veren Sütlü, ilerleyen dakikalarda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder'i de oyuna dahil etti. Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre Trendyol 1. Lig'de aynı anda en fazla 6 yabancı oyuncunun sahada bulunmasına izin veriliyor. Bu nedenle Sakaryaspor'un maçı 7 yabancıyla tamamlaması kural ihlali anlamına geliyor. Kural hatasının raporlara yansıması halinde Sakaryaspor'un 3-0 hükmen mağlup ilan edilmesi söz konusu olabilecek. Yaşanan gelişmenin ardından gözler TFF'nin vereceği karara çevrildi.

İngiliz gazeteciden G.Saray yorumu!
Gerçek ortaya çıktı! Talisca'nın penaltıyı kullanmasının sebebi...
DİĞER
Beşiktaş-Kocaelispor maçında ilginç anlar! Cerny’nin golü öncesi...
Yeni komuta kademesi Beştepe'de! MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi!
Yalçın'a eleştiri: Maç bitti zannedip gitti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İngiliz gazeteciden G.Saray yorumu! İngiliz gazeteciden G.Saray yorumu! 09:16
G.Saray-Liverpool maçı öncesi son notlar! G.Saray-Liverpool maçı öncesi son notlar! 09:14
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! 09:04
Yalçın'a eleştiri: Maç bitti zannedip gitti! Yalçın'a eleştiri: Maç bitti zannedip gitti! 08:51
Bugünkü maçlar 30 Eylül Salı 2025 Bugünkü maçlar 30 Eylül Salı 2025 08:37
Sergen Yalçın: Abraham'ın omzu çıktı Sergen Yalçın: Abraham'ın omzu çıktı 00:21
Daha Eski
Dolmabahçe'de kazanan Kara Kartal! Dolmabahçe'de kazanan Kara Kartal! 00:21
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu... F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu... 00:21
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 00:21
Özil'den FIFA ve UEFA'ya KKTC çağrısı! Özil'den FIFA ve UEFA'ya KKTC çağrısı! 00:21
Arne Slot: G.Saray yenmesi zor bir takım Arne Slot: G.Saray yenmesi zor bir takım 00:21
F.Bahçe'den Gökhan Gönül açıklaması! F.Bahçe'den Gökhan Gönül açıklaması! 00:21