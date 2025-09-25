Dadaş'a şok!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

1. Lig'de liderliği amaçlayan namağlup Erzurumspor FK, evinde Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Dadaşlar, santrayla golü buldu. Orhan'ın pasıyla buluşan Mustafa Fettahoğlu, savunmanın da ıska geçtiği topu ağlarla buluşturdu. İkinci yarıda 77'de Crociata'nın şutu direkten döndü. 88'de Keçiörengücü, Baiye'nin eline çarpan topta VAR'dan penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Rroca, topu ağlarla buluşturup skoru ilan etti. Erzurumspor, evinde üst üste 3. beraberliğini aldı. Başkent ekibi ise deplasmanda art arda 2. kez berabere kalırken, yenilmezlik serisini 3 maça taşıdı.

ERZURUM'DA AYRIŞMA VAR

Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, maç sonunda taraftarların istifa tezahüratlarına tepki gösterdi. Özbata, "Erzurum'da ayrışma var. Bize tepki var. Biraz daha saygı ve biraz daha sevgi bekliyoruz. Şehrin büyükleri bu olaya el atmalı" ifadelerini kullandı.