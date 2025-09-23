Iğdır FK 4-2 Hatayspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK, sahasında Hatayspor'u 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Yeni teknik direktör İbrahim Üzülmez, takımının başında çıktığı ilk karşılaşmadan üç puanla ayrılmayı başardı.

Maçta Iğdır FK'nın golleri 7. ve 24. dakikalarda Gökcan Kaya'dan, 60. dakikada Ahmet Engin'den ve 90+8. dakikada Fode Koita'dan geldi. Hatayspor'un golleri ise 9. dakikada Rui Pedro'dan ve 81. dakikada Oğuzhan Matur'dan geldi

70. dakikada kırmızı kart gören Antoine Conte, Iğdır FK'yı sahada 10 kişi bıraktı.

Böylece İbrahim Üzülmez, Iğdır FK'nın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Hatayspor'un galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı.

Iğdır FK bu sonuçla puanını 11'e yükseltti, Hatayspor ise 3 puanda kaldı.

Ligin 8. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek.