Dadaş rahat kazandı

Dadaş rahat kazandı

TRENDYOL 1. Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 yendi. Baştan sona üstün bir futbol sergileyen Dadaşlar'ın gollerini 4. dakikada Mustafa Yumlu, 25. dakikada Eren ve 90+1. dakikada Hüsamettin kaydetti. Ligde henüz yenilgi yüzü görmeyen Doğu temsilcisi bu sonuçla puanını 12'ye yükselterek zirve iddiasını sürdürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 06:50
Dadaş rahat kazandı
TRENDYOL 1. Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 yendi. Baştan sona üstün bir futbol sergileyen Dadaşlar'ın gollerini 4. dakikada Mustafa Yumlu, 25. dakikada Eren ve 90+1. dakikada Hüsamettin kaydetti. Ligde henüz yenilgi yüzü görmeyen Doğu temsilcisi bu sonuçla puanını 12'ye yükselterek zirve iddiasını sürdürdü.
SON DAKİKA
