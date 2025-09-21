Dadaş rahat kazandı

TRENDYOL 1. Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 yendi. Baştan sona üstün bir futbol sergileyen Dadaşlar'ın gollerini 4. dakikada Mustafa Yumlu, 25. dakikada Eren ve 90+1. dakikada Hüsamettin kaydetti. Ligde henüz yenilgi yüzü görmeyen Doğu temsilcisi bu sonuçla puanını 12'ye yükselterek zirve iddiasını sürdürdü.
