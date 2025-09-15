CANLI SKOR ANA SAYFA
Erzurumspor-Sakaryaspor maçı canlı izle | Erzurumspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Erzurumspor-Sakaryaspor maçı canlı izle | Erzurumspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 5. hafta kapanış maçında Erzurumspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. İki takımda kritik karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Erzurumspor-Sakaryaspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Erzurumspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 09:53
Erzurumspor-Sakaryaspor maçı canlı izle | Erzurumspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Erzurumspor-Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 5. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Erzurumspor sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Erzurumspor-Sakaryaspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Erzurumspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ERZURUMSPOR-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 5. haftasında oynanacak Erzurumspor-Sakaryaspor maçı 15 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

ERZURUMSPOR-SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak Erzurumspor-Sakaryaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ERZURUMSPOR-SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE

ERZURUMSPOR-SAKARYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Erzurumspor: Orbanic, Orhan, Mustafa, Yakup, Giorbelidze, Baiye, Safa, Crociata, Rodriguez, Benhur, Eren Tozlu

Sakaryaspor: Szumski, Alaaddin, Kolovetsios, Sadık, Caner, Vukovic, Kobiljar, Kakuta, Emre, Burak, Wissam Ben Yedder

