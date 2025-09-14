CANLI SKOR ANA SAYFA
Bandırmaspor 1-1 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bandırmaspor 1-1 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 18:25
Bandırmaspor 1-1 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Gökmen Baltacı, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Bandırmaspor: Akın Alkan, Tolga Kalender, Hikmet Çiftçi (Dk. 58 Muhammed Gümüşkaya) (Dk. 71 Cem Türkmen), Bacuna, Ndongala (Dk. 88 Enes Aydın), Atınç Nukan, Mucahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Samake (Dk. 58 Topalli), Tanque

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer (Dk. 26 Mehmet Erdoğan), Roshi (Dk. 84 Fernandes), Rroca (Dk. 84 Erkam Develi), Ali Dere, İbrahim Akdağ, Wellington (Dk. 22 Oğuzcan Çalışkan), Hakan Bilgiç, Ezeh, Mexer, İshak Karaoğul, Diouf (Dk. 90+3 Haqi Osman)

Goller: Dk. 11 Tanque (Bandırmaspor), Dk. 27 İbrahim Akdağ (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 13 Ezeh, Dk. 72 Hakan Bilgiç (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

3
