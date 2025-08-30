Manisa FK 1-1 Iğdır FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa Futbol Kulübü evinde Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı.

Manisa Futbol Kulübü dakikalar 45+4'ü gösterdiğinde Diony ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Konuk Iğdır FK, 54'üncü dakikada Avrumoski ile eşitliği yakaladı: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı. İki takım da hanelerine 1'er puanı yazdırdı. Bu sonucun ardından Manisa FK iki ekip de puanını 5 yaptı.

Maçtan dakikalar

29. dakikada Muhammet Enes'in pasında topla buluşan Diony'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

45+2. dakikada ceza sahası içerisinde Ayberk'in pasına yerden kafayla müdahale eden Diony meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

54. dakikada Caner'in ortasında topla buluşan Avramovski, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

63. dakikada Muhammet Enes'in pasında ceza sahası dışında Adenkanye'nin vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

65. dakikada Oğuz'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Adenkanye'den seken topu Avramovski ağlara gönderdi. Gol sonrası faul olduğu gerekçesiyle VAR'da pozisyonu inceleyen hakem Egemen Artun golü iptal etti.

81. dakikada ceza sahası içerisinde Adenkanye'nin pasında Muhammet Enes'in vuruşunda top auta gitti.

90+2. dakikada ceza sahası içinde Caner'in pasında Bruno'nun şutunda top kaleyi bulmadı.