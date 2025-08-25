CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor 1-1 Manisa FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

İstanbulspor 1-1 Manisa FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında İstanbulspor, ile Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 23:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbulspor 1-1 Manisa FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada sol tarafta topla buluşan Yusuf Ali Özer, ceza sahası içine kadar topla birlikte ilerledikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlarla buluşturdu. 1-0

35. dakikada Manisa FK, gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan pasta Diony'nin kafayla indirdiği top Muhammed'in önünde kaldı. Bu oyuncunun kale alanı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla soldan auta gitti.

45+1. dakikada Kadir'in sol taraftan ortasında penaltı noktasının önünden Muhammed'in kafa vuruşunda top kaleci İsa'nın sağından filelere gitti. 1-1

64. dakikada Manisa FK atağında Burak'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde müsait pozisyondaki Ayberk'in kafa vuruşunda top az farkla soldan auta gitti.

Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı...
Premier Lig ekibinden Livakovic'e teklif!
DİĞER
İzmir’in çilesi bitmiyor! Su yok, yol yok ama kahkaha yogası var!
Fırsatçılara geçit yok | Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli açıklamalar: Belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitti
Keny Arroyo'ya Brezilya'dan flaş teklif!
F.Bahçe'ye sambacı 10 numara!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Premier Lig ekibinden Livakovic'e teklif! Premier Lig ekibinden Livakovic'e teklif! 21:16
İkas Eyüpspor 3 puanla tanıştı! İkas Eyüpspor 3 puanla tanıştı! 20:59
Alvarez: Herkes F.Bahçe'nin büyüklüğünü biliyor Alvarez: Herkes F.Bahçe'nin büyüklüğünü biliyor 20:53
G.Saray'ın Rize mesaisi başladı G.Saray'ın Rize mesaisi başladı 20:50
Keny Arroyo'ya Brezilya'dan flaş teklif! Keny Arroyo'ya Brezilya'dan flaş teklif! 19:19
F.Bahçe Beko yeni sezonun hazırlıklarına başladı F.Bahçe Beko yeni sezonun hazırlıklarına başladı 18:54
Daha Eski
Beşiktaş sermaye artırımını KAP'a bildirdi! Beşiktaş sermaye artırımını KAP'a bildirdi! 18:45
Eyüpspor - Alanyaspor | CANLI Eyüpspor - Alanyaspor | CANLI 18:35
Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı... Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı... 17:51
G.Saray'da Wilfried Singo imzaya kaldı! G.Saray'da Wilfried Singo imzaya kaldı! 16:46
Benfica'ya F.Bahçe maçı öncesi şok haber! Benfica'ya F.Bahçe maçı öncesi şok haber! 16:33
F.Bahçe'den Diego Carlos kararı! F.Bahçe'den Diego Carlos kararı! 16:10