İstanbulspor 1-1 Manisa FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada sol tarafta topla buluşan Yusuf Ali Özer, ceza sahası içine kadar topla birlikte ilerledikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlarla buluşturdu. 1-0
35. dakikada Manisa FK, gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan pasta Diony'nin kafayla indirdiği top Muhammed'in önünde kaldı. Bu oyuncunun kale alanı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla soldan auta gitti.
45+1. dakikada Kadir'in sol taraftan ortasında penaltı noktasının önünden Muhammed'in kafa vuruşunda top kaleci İsa'nın sağından filelere gitti. 1-1
64. dakikada Manisa FK atağında Burak'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde müsait pozisyondaki Ayberk'in kafa vuruşunda top az farkla soldan auta gitti.