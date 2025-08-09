Erzurumspor FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun açılış maçında Erzurumspor FK, evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Fatih Tokail düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Erzurumspor FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ERZURUMSPOR FK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK - Sivasspor maçı 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.