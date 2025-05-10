Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 38. hafta maçında Teksüt Bandırmaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN CONNECT ve Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BANDIRMASPOR-PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

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