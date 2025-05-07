Eroğlu imzası

Trendyol 1. Lig'de son haftada Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak olan Gençlerbirliği, Süper Lig'e geri dönüş hazırlığı yapıyor. Geçtiğimiz hafta evinde Sakaryaspor'u 1-0 yenen kırmızı-karalar, Fatih Karagümrük'ün Pendikspor'a 2-0 kaybetmesiyle ikinci sıraya yükselmişti. 4 yıl sonra Süper Lig'e dönmeye çok yakın olan başkent temsilcisinde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun tarihi başarısı dikkat çekiyor. Ligde 13. sırada devraldığı takımı ilk 2'ye taşıyan Hüseyin Eroğlu, uzun yıllar unutulmayacak bir sezon yaşıyor. Sezona Recep Karatepe ile başlayan Gençlerbirliği'nde kötü sonuçların ardından 6 Ocak 2025'te göreve gelen Hüseyin Eroğlu, Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçla ilk kez sahaya çıktı. 52 yaşındaki çalıştırıcı kırmızı-karaların başında yer aldığı 20 lig mücadelesinde 12 galibiyet alırken 6 beraberlik, 2 de yenilgi yaşadı. Deneyimli hoca takımını önce play-off hattına, sonra da ilk 2'ye taşıdı.Evinde oynadığı son maçta da Sakaryaspor'u 1-0 yenen Gençlerbirliği, Süper Lig yolunda dev bir adım attı.

İKİLİ AVERAJ AVANTAJI

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'de son haftaya çok büyük bir avantajla giriyor. 65 puanla ikinci sırada yer alan kırmızı-karalar üçüncü sırada kendisini takip ve 63 puanda olan en yakın rakibi Karagümrük'e karşı ikili averajda daüstün konumda. Gençlerbirliği, ligden düşmesi kesinleşen ve -21 puana sahip Yeni Malatya ile berabere bile kalsa Süper Lig vizesi alacak.

ALTINORDU VE SAMSUN'DA BAŞARDI

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, alt liglerde elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Daha önce İzmir'in köklü kulübü Altınordu'yu 2023'te 3. Lig şampiyonu, 2014'te de 2. Lig'de şampiyonu yapan Eroğlu, Samsunspor'u da 2022-23 sezonunda 1. Lig'de şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkardı. 52 yaşındaki çalıştırıcı şimdi de Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e yükseltiyor.