Siltaş Yapı Pendikspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Siltaş Yapı Pendikspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 37. hafta maçında Siltaş Yapı Pendikspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Siltaş Yapı Pendikspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENDİKSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Siltaş Yapı Pendikspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PENDİKSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋