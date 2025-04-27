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Haberler TFF 1.Lig Solwie Energy Fatih Karagümrük 1-0 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Solwie Energy Fatih Karagümrük 1-0 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Solwie Energy Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi. İşte mücadeleden detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 18:28
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Solwie Energy Fatih Karagümrük 1-0 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Solwie Energy Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

Bu sonuçla puanını 63'e yükselten kırmızı-siyahlı takım, ikinci sıradaki yerini korudu. Başkent temsilcisi ise 51 puanda kaldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Ömer Yasin Gezer

Solwie Energy Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Talha Ülvan (Dk. 89 Salih Dursun), Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Atakan Çankaya, Doh, Camacho (Dk. 90+4 Baran Demiroğlu), Dovedan (Dk. 72 Göktan Gürpüz), Serginho, Wesley

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Uğur Kaan Yıldız, Oğuzcan Çalışkan, Arda Hilmi Şengül, Ali Dere (Dk. 46 Süleyman Luş), Silva (Dk. 85 Caulker), Erkam Develi, Camara (Dk. 77 Orhan Nahırcı), Rroca, Ezeh, Dembele (Dk. 59 Traore)

Gol: Dk. 44 Wesley (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 9 Erkam Develi, Dk. 53 Silva, Dk. 67 Oğuzcan Çalışkan, dk. 79 Traore, Dk. 90+2 Arda Hilmi Şengül (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 62 Çağtay Kurukalıp, Dk. 90+1 Salih Dursun, Dk. 90+3 Atakan Çankaya (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

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