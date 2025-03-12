'Süper' heyecan

Trendyol 1. Lig'de müthiş bir Süper Lig yarışı yaşanıyor. 29 hafta sonunda 58 puanlı lider Kocaelispor ve 52 puanlı Karagümrük ilk 2 sırada yer alıyor. 48 puanla 3. sıradaki Erzurumspor'dan 40 puanla 13. Sırada bulunan Pendikspor'a kadar müthiş bir play-off yarışı dikkat çekiyor. Özellikle 3. sırayı alacak takımın direkt play-off finaline kalacak olması önem taşıyor. 48 puanlı Erzurumspor ve Gençlerbirliği de ilk 2 hedefinden kopmamış durumda. 38 puanlı Ankaragücü ve Esenler Erokspor da tüm ihtimalleri zorlayacak.

KOCAELİSPOR ŞAŞIRTTI

11 maç sonra Çorum'a kaybeden Gençlerbirliği, 6 maçtır yenilmeyen Amed, Tuncay Şanlı ile yeni bir sayfa açan Çorum, son 5 maçta yenilmeyen Boluspor, son 3 maçta 2 galibiyet alan Bandırma ve 5 maçtır kaybetmeyen Iğdır en çok dikkat çeken takımlar. Lider Kocaelispor ise son 4 maçında berabere kalarak şaşırttı. 52 puanlı Karagümrük de gözünü liderliğe dikti. Düşme hattında da önemli mücadele var. Yeni Malatya düşerken, 27 puanlı Adanaspor, 34 puanlı Manisa ve Şanlıurfa ile 36 puanlı Sakaryaspor ligde kalmak istiyor.