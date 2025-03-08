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Haberler TFF 1.Lig Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 29. hafta maçları ile devam ediyor. Alagöz Holding Iğdır FK ile Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 09:12
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Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 29. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

IĞDIR FK-ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE

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