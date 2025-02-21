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Haberler TFF 1.Lig Manisa FK-Geosis Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Manisa FK-Geosis Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 26. hafta maçları ile devam ediyor. Manisa FK ile Geosis Boluspor karşı karşıya gelecek. Bu sezon oynadığı 25 maçta 33 puan toplayan ev sahibi takım 15. sırada bulunuyor. 34 puanla 12. sırada yer alan deplasman takımı ise kritik maçı kazanarak play-off oynayan takımlar arasında yerini almak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK-Geosis Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 12:13
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Manisa FK-Geosis Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Manisa FK-Geosis Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 26. hafta maçında Manisa FK ile Geosis Boluspor kozlarını paylaşacak. Bu sezon oynadığı 25 maçta 33 puan toplayan ev sahibi takım 15. sırada bulunuyor. 34 puanla 12. sırada yer alan deplasman takımı ise kritik maçı kazanarak play-off oynayan takımlar arasında yerini almak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK-Geosis Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK-GEOSİS BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak Manisa FK-Geosis Boluspor maçı 21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

MANİSA FK-GEOSİS BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa FK-Geosis Boluspor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANİSA FK-BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

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