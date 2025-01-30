  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig Erzurum hazır

Erzurum hazır

Lider Kocaelispor’u ağırlayacak 3. sıradaki Erzurum’da teknik direktör Hakan Kutlu, formda olduklarını ve kazanacaklarını söyledi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Erzurum hazır

Trendyol 1. Lig'de 3. sıradaki Erzurumspor FK, 22. haftada lider Kocaelispor'u konuk edecek. Mavi-beyazlılar zorlu maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Dadaşlar, yeşil-siyahlıları Cumartesi günü saat 13.30'da Kazımkarabekir Stadı'nda ağırlayacak. Ankaragücü deplasmanından 3 puanla dönen Erzurumspor, lider Kocaelispor karşısında da mutlak galibiyet hedefliyor. Erzurum ekibi, 11 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 36 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Maç maç ilerlediklerini söyleyen teknik direktör Hakan Kutlu, "Oynayacağımız maçlar ve alacağımız sonuçlar hedefimizi belirleyecek. Şu an takımın genel durumu bizi yukarıya taşıyacak gibi gözüküyor" diye umut dağıttı.

Başka Bir Gün - DİZİ
G.Saray'a sürpriz golcü: Breel Embolo
DİĞER
FB UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI: Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu mu?
ABD'de uçakla helikopter çarpıştı! Potomac Nehri'nde zamanla yarış! Çok sayıda yolcu bulunuyor
Beşiktaş'a Arjantinli sol bek! Valentin Barco...
G.Saraylı yıldıza Napoli kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dr. Yener İnce: İcardi ile her gün iletişimdeyiz Dr. Yener İnce: İcardi ile her gün iletişimdeyiz 07:31
G.Saray yıldız oyuncu ile yollarını ayırdı G.Saray yıldız oyuncu ile yollarını ayırdı 01:21
Buruk: G.Saray'ı karıştırmak isteyen... Buruk: G.Saray'ı karıştırmak isteyen... 01:21
G.Saray'a Torreira şoku! Cavani devrede G.Saray'a Torreira şoku! Cavani devrede 01:21
G.Saraylı yıldıza Napoli kancası! G.Saraylı yıldıza Napoli kancası! 01:21
Solskjaer: Bilbao maçı geride kaldı Solskjaer: Bilbao maçı geride kaldı 01:21
Daha Eski
Foti: Mourinho'nun yokluğu... Foti: Mourinho'nun yokluğu... 01:21
G.Saray'dan Osimhen için dev teklif! G.Saray'dan Osimhen için dev teklif! 01:21
G.Saray'a Nicolo Zaniolo'dan müjde! G.Saray'a Nicolo Zaniolo'dan müjde! 01:21
Mourinho'dan sağ bekte flaş karar! Mourinho'dan sağ bekte flaş karar! 01:21
Kartal'ı yıkan haber! Rafa Silva... Kartal'ı yıkan haber! Rafa Silva... 01:21
Alexander Djiku'ya 2 teklif birden! Alexander Djiku'ya 2 teklif birden! 01:21