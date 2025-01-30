Erzurum hazır

Trendyol 1. Lig'de 3. sıradaki Erzurumspor FK, 22. haftada lider Kocaelispor'u konuk edecek. Mavi-beyazlılar zorlu maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Dadaşlar, yeşil-siyahlıları Cumartesi günü saat 13.30'da Kazımkarabekir Stadı'nda ağırlayacak. Ankaragücü deplasmanından 3 puanla dönen Erzurumspor, lider Kocaelispor karşısında da mutlak galibiyet hedefliyor. Erzurum ekibi, 11 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 36 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Maç maç ilerlediklerini söyleyen teknik direktör Hakan Kutlu, "Oynayacağımız maçlar ve alacağımız sonuçlar hedefimizi belirleyecek. Şu an takımın genel durumu bizi yukarıya taşıyacak gibi gözüküyor" diye umut dağıttı.