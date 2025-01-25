Yeni Malatyaspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Yeni Malatyaspor - Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de 21. hafta müsabakasında Yeni Malatyaspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
YENİ MALATYASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Yeni Malatyaspor - Esenler Erokspor maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.
YENİ MALATYASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor - Esenler Erokspor maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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