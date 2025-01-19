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Haberler TFF 1.Lig Manisa FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Manisa FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçında Manisa FK ile Uğur Okulları İstanbulspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 15:10 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 15:30
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Manisa FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Manisa FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta müsabakasında Manisa FK ile Uğur Okulları İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Manisa FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı 19 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

MANİSA FK - UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Manisa FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANİSA FK - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

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