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Haberler TFF 1.Lig Amed SK 1-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Amed SK 1-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelen Amed SK ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 18:16
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Amed SK 1-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Amed SK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Fatih Karagümrük'ün golü 23. dakikada Joao Camacho'dan gelirken, Amed SK'nın golünü 90+6. dakikada Yakal Taylan kaydetti.

Öte yandan Karagümrük'te Marius Tresor Doh, 60. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Fatih Karagümrük bu sonuçla puanını 35'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Bu sezonki 9. beraberliğini alan Amed SK ise puanını 30'a çıkardı.

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