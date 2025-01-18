Ahlatcı Çorum FK - Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Ahlatcı Çorum FK - Central Hospital Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta müsabakasında Ahlatcı Çorum FK ile Central Hospital Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ahlatcı Çorum FK - Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AHLATCI ÇORUM FK - CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ahlatcı Çorum FK - Central Hospital Ümraniyespor maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

AHLATCI ÇORUM FK - CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Ahlatcı Çorum FK - Central Hospital Ümraniyespor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ÇORUM FK - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE