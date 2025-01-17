Thuram atağı

Trendyol 1. Lig'de düşme hattından kurtulup üst sıralara tırmanmak isteyen Sakaryaspor, transfere hız verdi. Yeşil-siyahlılar, hücuma takviye için rotasını Iğdır'a çevirdi. Tatangalar'ın, Iğdır'ın Brezilyalı golcüsü Rogerio Thuram'ı radarına aldığı öğrenildi. 33 yaşındaki sambacı forvetin durumu yakından takip edilirken, transferin gerçekleşmesinin Iğdır FK'nin forvet hattında yapacağı takviyeye bağlı olduğu öğrenildi. Iğdır cephesinin, bu olasılığ değerlendirme aşamasında olduğunu belirtildi.

HÜCUM GÜCÜNÜ ARTTIRIR

Thuram, bu sezon forma giydiği 17 karşılaşmada 3 gol, 1 asist katkısı sağladı. Iğdır'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli santrforun da Sakaryaspor'a transfer olmaya sıcak baktığı bildirildi. Gol yollarındaki etkinliğiyle dikkat çeken Thuram'ın gelmesi halinde, Sakaryaspor'un hücum gücünü önemli ölçüde yukarıya çekmesi bekleniyor. İki kulüp arasındaki görüşmelere bağlı olarak transfer, önümüzdeki günlerde netleşecek. Sambacı golcü, Türkiye'de Konyaspor, Pendikspor ve Eyüpspor formalarını da giydi.