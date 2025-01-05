Ümraniyespor - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Ümraniyespor - Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 18. hafta müsabakasında Ümraniyespor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ÜMRANİYESPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ümraniyespor - Erzurumspor FK maçı 5 Ocak Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6'da canlı yayınlanacak.
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