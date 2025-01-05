  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Ümraniyespor - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 18. hafta maçında Ümraniyespor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 12:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ümraniyespor - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Ümraniyespor - Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 18. hafta müsabakasında Ümraniyespor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Erzurumspor FK maçı 5 Ocak Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6'da canlı yayınlanacak.

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋

ASpor CANLI YAYIN

Sane'den G.Saray kararı
F.Bahçe'den ses getirecek transfer!
DİĞER
"Çok ekmeğini yedim" diyen Tatlıses Ferdi Tayfur'un cenazesinde gözyaşlarına boğuldu! Tayfur'un oğluna sarılıp...
TAKVİM yakalar! CHP'li Hüseyin Arda Engizek'in akrabası PKK elebaşı Duran Kalkan'ın A Takımı'ndan çıktı... Ahmet Özer detayı
Osimhen G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı
Beşiktaş'tan Berke Özer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adanaspor - Amed SK maçı ne zaman? Adanaspor - Amed SK maçı ne zaman? 11:46
Beşiktaş'tan Berke Özer operasyonu! Beşiktaş'tan Berke Özer operasyonu! 11:37
İstanbulspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman? İstanbulspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman? 11:34
Bandırmaspor - Manisa FK maçı ne zaman? Bandırmaspor - Manisa FK maçı ne zaman? 11:29
F.Bahçe'den ses getirecek transfer! F.Bahçe'den ses getirecek transfer! 11:21
Ümraniyespor - Erzurumspor FK maçı ne zaman? Ümraniyespor - Erzurumspor FK maçı ne zaman? 11:19
Daha Eski
Bodrumspor - Kayserispor maçı ne zaman? Bodrumspor - Kayserispor maçı ne zaman? 11:10
Jokic geceye damga vurdu! Jokic geceye damga vurdu! 10:41
Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? 10:36
Osimhen G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı Osimhen G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı 10:20
Fenerbahçe - Hatayspor maç bilgileri Fenerbahçe - Hatayspor maç bilgileri 10:11
F.Bahçeli yıldızdan ayrılık açıklaması F.Bahçeli yıldızdan ayrılık açıklaması 09:57