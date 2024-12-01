Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Sakaryaspor - Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 14. hafta müsabakasında Sakaryaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAKARYASPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sakaryaspor - Boluspor maçı 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de TRT Spor ve beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

SAKARYASPOR - BOLU SPOR MAÇI CANLI İZLE

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