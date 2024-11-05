Ankara ‘Gücü’nü arıyor

Ankaragücü, 114 yıllık tarihinde 8. kez bir alt ligde mücadele ediyor. Geçmişteki 7 döneminin 5'inde Türkiye'nin en üst ligine yükselen sarı-lacivertliler, bu sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı. Alagöz Holding Iğdır FK'ye 1-0 kaybeden başkent ekibi, ligdeki 5. yenilgisini aldı. Ankara temsilcisi, 16 puan topladı ve bu ligdeki en kötü ikinci başlangıcını yaptı.

4 AYDA 3 TEKNIK ADAM

Ankaragücü, bu sezon şu ana kadar 3 teknik adamla çalıştı. Haziran ayının sonunda göreve getirilen Kemal Özdeş ile lig başlamadan kamp çalışmalarından sonra yollar ayrıldı. Özdeş'in yerine gelen Cihat Arslan ise görevinde 5 maç kalabildi. Arslan'ın yerine şu an görevde olan Kenan Koçak eylül ayında takımın başına geçti. 2017-18'de İsmail Kartal, 2021-22'de ise Mustafa Dalcı görev almıştı.

DAHA KÖTÜSÜ GENÇ TAKIMDAN

Ankaragücü bundan daha kötü bir başlangıcı genç oyuncularla mücadele ettiği 2012- 2013 sezonunda yaşadı. Başkent ekibi, o dönem yaşanan maddi zorluklar sebebiyle transfer dahi yapamamış ve çoğu 20 yaş altı oyunculardan oluşan takımla mücadele etmişti. İlk 11 maçta 9 yenilgi alan MKE Ankaragücü, sezonu da 34 karşılaşmada 19 yenilgiyle tamamlayarak son sırada yer alıp 2. Lig'e düşmüştü.