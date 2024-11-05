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Haberler TFF 1.Lig

Ankara ‘Gücü’nü arıyor

Trendyol 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü, 114 yıllık tarihinde bu kulvarda yer aldığı dönemlerdeki en kötü ikinci sezon başlangıcını yaşıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 06:50
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Ankara ‘Gücü’nü arıyor

Ankaragücü, 114 yıllık tarihinde 8. kez bir alt ligde mücadele ediyor. Geçmişteki 7 döneminin 5'inde Türkiye'nin en üst ligine yükselen sarı-lacivertliler, bu sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı. Alagöz Holding Iğdır FK'ye 1-0 kaybeden başkent ekibi, ligdeki 5. yenilgisini aldı. Ankara temsilcisi, 16 puan topladı ve bu ligdeki en kötü ikinci başlangıcını yaptı.

4 AYDA 3 TEKNIK ADAM

Ankaragücü, bu sezon şu ana kadar 3 teknik adamla çalıştı. Haziran ayının sonunda göreve getirilen Kemal Özdeş ile lig başlamadan kamp çalışmalarından sonra yollar ayrıldı. Özdeş'in yerine gelen Cihat Arslan ise görevinde 5 maç kalabildi. Arslan'ın yerine şu an görevde olan Kenan Koçak eylül ayında takımın başına geçti. 2017-18'de İsmail Kartal, 2021-22'de ise Mustafa Dalcı görev almıştı.

DAHA KÖTÜSÜ GENÇ TAKIMDAN

Ankaragücü bundan daha kötü bir başlangıcı genç oyuncularla mücadele ettiği 2012- 2013 sezonunda yaşadı. Başkent ekibi, o dönem yaşanan maddi zorluklar sebebiyle transfer dahi yapamamış ve çoğu 20 yaş altı oyunculardan oluşan takımla mücadele etmişti. İlk 11 maçta 9 yenilgi alan MKE Ankaragücü, sezonu da 34 karşılaşmada 19 yenilgiyle tamamlayarak son sırada yer alıp 2. Lig'e düşmüştü.

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