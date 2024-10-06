  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig

İstanbulspor 0-3 Kocaelispor | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

İstanbulspor ile Kocaelispor zirveyi yakından ilgilendiren maçta karşı karşıya geldi. Kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Kocaelispor oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 21:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbulspor 0-3 Kocaelispor | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Kocaelispor oldu.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 36. dakikada Ryan Mendes, 63. dakikada Cihat Çelik kaydetti.

Üç maçtır kaybetmeyen Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Kocaelispor, bu galibiyetle birlikte puanını 16'ya yükseltti.

Ligde son iki maçını kaybeden Osman Zeki Korkmaz'ın çalıştırdığı İstanbulspor 13 puanda kaldı.

Milli aranın ardından İstanbulspor, Sakaryaspor deplasmanına konuk olacak. Kocaelispor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Bronckhorst: Doğru kararları veremedik
Cimbom'dan kritik 3 puan!
DİĞER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ın ilginç istatistiği maç sonu ortaya çıktı! Tam 6 maç...
Türkiye'den Bosna Hersek'e yardım eli! Başkan Erdoğan: Yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz
Beşiktaş 90+5'te yıkıldı!
G.Saray zirveyi bırakmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kocaelispor deplasmanda kazandı! Kocaelispor deplasmanda kazandı! 21:46
Bronckhorst: Doğru kararları veremedik Bronckhorst: Doğru kararları veremedik 21:45
Günok: Bize yakışmadı Günok: Bize yakışmadı 21:36
Erok'tan Amed'e farklı tarife! Erok'tan Amed'e farklı tarife! 21:33
Okan Buruk'tan hakem sitemi! Okan Buruk'tan hakem sitemi! 21:23
Efes'ten farklı galibiyet! Efes'ten farklı galibiyet! 20:55
Daha Eski
Frankfurt'ta liderlik savaşı berabere bitti Frankfurt'ta liderlik savaşı berabere bitti 20:48
Kadıoğlu'lu Brighton toparlanıyor Kadıoğlu'lu Brighton toparlanıyor 20:39
G.Saray zirveyi bırakmadı! G.Saray zirveyi bırakmadı! 20:20
Beşiktaş maçında gol iptal edildi! Beşiktaş maçında gol iptal edildi! 20:18
Lewa'dan deplasmanda hat trick! Lewa'dan deplasmanda hat trick! 19:53
Beşiktaş maçında VAR'dan penaltı kararı! Beşiktaş maçında VAR'dan penaltı kararı! 19:40