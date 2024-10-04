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Haberler TFF 1.Lig

Erzurumspor FK 1 - 0 Boluspor

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Boluspor’u 1-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 22:24
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Erzurumspor FK 1 - 0 Boluspor

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

5. dakikada Crociata'nın uzun pasında kaleci Çağlar ile karşı karşıya kalan Streli Mamba'nın şutunda top az farkla dışarı çıktı.

11. dakikada Eren Tozlu'nu pasıyla buluşan Guram Giorbelidze'nin sağdan ortasında Mustafa Yumlu topu ağlara gönderdi. 1-0

26. dakikada Boluspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktasında Naby Oulare'nın kafa vuruşunu kaleci Ataberk Dadakdeniz kornere çeldi.

61. dakikada ceza yayı üzerinden Berk'in sert şutunda kaleci Ataberk topu kornere çeldi.

82. dakikada Azubuike Okechukwu, Jefferson'a yaptığı faul sonrası hakem Ömer Faruk Gültekin tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

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