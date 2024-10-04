Çorum FK - Iğdır FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Çorum FK - Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 8. hafta maçında Çorum FK ile Iğdır FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çorum FK - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇORUM FK - IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çorum FK - Iğdır FK maçı 4 Ekim Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka TRT Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

ÇORUM FK - IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋