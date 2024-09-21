Ankaragücü 2 - 1 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Ankaragücü ve Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Tolga Ciğerci (P) ve 83. dakikada Dorin Rotariu kaydetti.
Sakaryaspor'un tek golünü ise 42. dakikada Emre Demir kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ankaragücü ligde puanını 9'a yükseltirken Sakaryaspor 7 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 7.haftasında Ankaragücü, Bandırmaspor deplasmanına konuk olacak; Sakaryaspor ise evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.