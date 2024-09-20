Manisa FK 5-1 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip maçtan 5-1 galip ayrıldı.

11'inci dakikada sol kanattan gelişen Manisa FK atağında Ramirez'in ortasında arka direkte topla buluşan Efe'nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

17'nci dakikada sağ kanattan Mehmet Güneş'in içeri çevirdiği top yerden sekti, araya giren Mehmet Taştan kaleciden önce dokunarak topu ağlara gönderdi: 1-1.

26'ncı dakika sol kanattan gelişen Manisa FK atağında Fofana, Ramirez ile yaptığı verkaçta ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

40'ıncı dakika sol kanatta son çizgide topla buluşan Fofana, topu ceza sahasına çevirdi. Kale dibinde topa diziyle dokunan Osuji topu ağlara gönderdi: 3-1.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle geçildi.

58'inci dakika Ramirez'in orta alandan verdiği ara pasta topla buluşan Osuji, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Abdulsamed'i de geçen Osuji topu boş ağlara bıraktı: 4-1.

66'ncı dakikada sol kanattan seri çalımlarla ceza sahası içine giren Osuji'nin pasında, topa gelişine plase vuran Fofana'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-1.

Maç Manisa Futbol Kulübü'nün 5-1 üstünlüğüyle bitti.